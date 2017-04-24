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Канада: Работа ОБСЕ на Украине должна быть беспрепятственной и безопасной

Происшествия

Глава МИД Канады также выразила сожаление о случившемся родственникам погибших и раненных

Мониторинговая миссия ОБСЕ
Иллюстрация: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Мониторинговая миссия ОБСЕ

Оттава, 24 апреля 2017, 08:06 — REGNUM  Миссия ОБСЕ должна иметь возможность свободно и в безопасности работать в любой точке военного конфликта в Донбассе, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, передает ТСН.

По ее словам, взрыв машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ должен быть расследован, а все виновные должны быть найдены.

«Канада призывает предоставить СММ ОБСЕ полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пораженным конфликтом зонам», — подчеркнула глава канадского внешнеполитического ведомства.

Также Фриланд выразила соболезнования родственникам и друзьям погибшего и раненых во время подрыва автомобиля миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасном заряде в районе села Пришиб Луганской Народной Республики. Один член миссии, гражданин США погиб, еще двое — женщина, гражданка ФРГ, и мужчина, гражданин Чехии — оказались ранены.

По сообщениям СМИ, во время инцидента наблюдатели миссии двигались на двух бронированных транспортных средствах в количестве шести человек.

В МИД России заявили, что взрыв может быть провокацией, попыткой сорвать возможное мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

В МГБ ЛНР сообщили, что подрыв автомобиля миссии — диверсия, устроенная СБУ.

Представители ОБСЕ начали расследование происшествия.

В США потребовали от России «оказать влияние на руководимых ею сепаратистов» для того, чтобы ДНР и ЛНР «немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями».

Читайте ранее в этом сюжете: США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены

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