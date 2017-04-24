Три человека стали жертвами лобового столкновения на трассе «Кавказ»

Краснодар, , 07:57 — REGNUM В Краснодарском крае произошла смертельная авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 24 апреля, две машины не поделили дорогу в Новокубанском районе края.

Столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля во второй половине дня 23 апреля. На 138-м км федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Кирова водитель автомобиля Geely Emgrand выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada Vesta.

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Удар оказался такой силы, что три человека погибли на месте. Травмы, несовместимые с жизнью, получили водители обоих транспортных средств. Также скончалась до прибытия врачей и пассажирка отечественной легковушки. Еще одну пострадавшую — девочку 7 лет — госпитализировали в больницу Армавира. Она также находилась в «Ладе».

Что именно стало причиной аварии, предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

По данным регионального ГИБДД. Каждые выходные в Краснодарском крае происходит в среднем не меньше полусотни автоаварий. Только за сутки 21 апреля в регионе было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 16 были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий трагический случай произошел в январе 2017 года. Вечером на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с КамАЗом водитель легковушки погиб на месте. Также травмы не совместимые с жизнью получили и трое пассажиров иномарки.

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