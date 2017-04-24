Понедельник, 24 Апреля 2017 года
09:22:04 МСК

Три человека стали жертвами лобового столкновения на трассе «Кавказ»

Происшествия

Авария произошла на территории Краснодарского края

Краснодар, 24 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  В Краснодарском крае произошла смертельная авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 24 апреля, две машины не поделили дорогу в Новокубанском районе края.

Столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля во второй половине дня 23 апреля. На 138-м км федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Кирова водитель автомобиля Geely Emgrand выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada Vesta.

Читайте также: Водитель Kia Rio сбил троих подростков на тротуаре в Сочи

Удар оказался такой силы, что три человека погибли на месте. Травмы, несовместимые с жизнью, получили водители обоих транспортных средств. Также скончалась до прибытия врачей и пассажирка отечественной легковушки. Еще одну пострадавшую — девочку 7 лет — госпитализировали в больницу Армавира. Она также находилась в «Ладе».

Что именно стало причиной аварии, предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

По данным регионального ГИБДД. Каждые выходные в Краснодарском крае происходит в среднем не меньше полусотни автоаварий. Только за сутки 21 апреля в регионе было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 16 были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий трагический случай произошел в январе 2017 года. Вечером на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с КамАЗом водитель легковушки погиб на месте. Также травмы не совместимые с жизнью получили и трое пассажиров иномарки.

Читайте ранее в этом сюжете: Лобовое столкновение на трассе на Кубани: четверо погибших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное