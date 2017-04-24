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Два человека пострадали в беспорядках после первого тура выборов во Франции

Происшествия

Сотни протестующих пришли в центр Парижа

Париж, 24 апреля 2017, 07:53 — REGNUM  В Париже в ходе акций протестов после первого тура президентских выборов пострадали два человека, сообщает BFMTV.

Сотни протестующих пришли в центр Парижа — на площади Бастилии они установили импровизированную гильотину и плакаты с призывами бойкотировать президентские выборы.

Позже участники акций переместились на площадь Республики и начали ломать заграждения, установленные на улицах города.

Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ после того, как в правоохранителей полетели бутылки. В ходе беспорядков пострадали два человека, один мужчина госпитализирован с травмой головы.

Кроме того, было сожжено несколько автомобилей. Власти были вынуждены перекрыть движение транспорта в районе протестов, станции метро также закрыли.

Напомним, накануне во Франции завершился первый тур президентских выборов, в нем с 23,75% голосов победил бывший министр экономики Франции, лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон.

Второе место заняла с 21,53% лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она также прошла во второй тур выборов, который состоится 13 мая.

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