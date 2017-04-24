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США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены

Происшествия

Вашингтон призвал Москву «использовать свое влияние на сепаратистов»

Миссия ОБСЕ на Украине
Иллюстрация: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Миссия ОБСЕ на Украине

Вашингтон, 24 апреля 2017, 07:41 — REGNUM  

Гибель гражданина США в результате подрыва автомобиля ОБСЕ в Славяносербском районе Луганской Народной Республики шокировала Вашингтон. Инцидент говорит о том, что члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ работают во все более опасных условиях, заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

«Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены гибелью гражданина США, работавшего парамедиком в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в результате того, что его автомобиль наехал на взрывное устройство на контролируемой сепаратистами территории Восточной Украины», — отметил Тонер в своей обращении.

Он подчеркнул, что «смелые сотрудники мониторинговой миссии» действуют в условиях ограничения доступа, угроз и запугивания. Тонер призвал Москву «использовать свое влияние на сепаратистов», чтобы обеспечить членам ОБСЕ условия для проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб в ЛНР. От полученных ранений скончался представитель миссии — гражданин США, еще два человека — граждане ФРГ и Чехии — получили ранения. ОБСЕ приступила к расследованию инцидента.

Киев призвал тщательно расследовать инцидент, произошедший на «оккупированной» территории. При этом в МГБ ЛНР считают, что против наблюдателей ОБСЕ был совершен теракт — автомобиль миссии подорвался на мине, установленной группой украинских диверсантов.

В официальном заявлении МИД России отмечается, что инцидент может являться провокацией, а его организаторы намерены сорвать урегулирование конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: СММ ОБСЕ: Постоянный совет ОБСЕ имеет право разрешить ввод войск в Донбасс

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