В домах для инвалидов и престарелых Якутии кормили в 2 раза хуже, чем нужно

Якутск, , 08:11 — REGNUM В Якутии обитателям домов для престарелых и инвалидов недодавали крупы, бобовые, макароны, мясо, сметану, сухофрукты, сливочное масло, чай и соки. Оказалось, что нормативы питания по этим продуктам более, чем в 2 раза занижены по всей республике по сравнению с утверждёнными для соцучреждений в средней полосе России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Надзорное ведомство также выяснило, что совсем отсутствовали в рационе якутских домов для престарелых и инвалидов сыр, колбасные изделия, кофе, томатная паста, шиповник, витаминно-минеральные комплексы. Чтобы улучшить качество и количество еды в этих соцучреждениях, прокуратура обратилась в региональный Верховный суд. Его постановлением утверждённые в республике нормативы продуктов для домов престарелых и инвалидов признаны противоречащими федеральному законодательству.

Решение инстанции станет основанием для того, чтобы требовать значительного повышения норм питания в соцучреждениях.

«Это обеспечит предупреждение обострений заболеваний и поддержания здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов», — уверены в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, поводом для проверок качественных и количественных показателей питания в домах для инвалидов и пожилых стало эмоциональное письмо обитательницы одного из них. На жизнь впроголодь президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме пожаловалась живущая в доме престарелых Якутска Людмила Степанова.

«Почти всегда ходим полуголодные, особенно по вечерам. Наш рацион очень скудный. После завтрака сразу мучительно начинаем ждать так называемого обеда. Многим не хватает терпения есть суп ложкой — жадно выхлебывают прямо из тарелки через край, а что остается на дне — кусочек картошки или немного лапши — глотают одним взмахом ложки», — рассказывала женщина главе государства.

Проверка прокуратуры выявила тогда, что, к примеру, вместо тефтели весом в 100 грамм пенсионерам и инвалидам давали 80-граммовые. Благодаря такому уменьшению порций экономия мяса на постояльцах интерната составляла около 6 килограмм только по одному блюду меню. Руководитель соцучреждения Анна Слепцова была уволена после этого скандала, а престарелых и инвалидов стали кормить гораздо лучше.

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