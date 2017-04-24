В британском Белфасте возле школы найдена бомба

Белфаст, Великобритания, , 07:30 — REGNUM В Великобритании сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство у ворот начальной школы, пишет Independent со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции Марка Линдси, это было устройство, поражающей силы которого достаточно для убийства. Оно должно было «нанести вред сотрудникам правоохранительных органов».

В течение нескольких часов были эвакуированы жители близлежащих домов. Саперы вывезли устройство для проведения экспертизы.

Напомним, 22 марта Лондоне произошел теракт: террорист по имени Халид Масуд направил автомобиль на группу пешеходов на Вестминстерском мосту.

Затем мужчина напал на полицейских у здания парламента и был ликвидирован сотрудником охраны министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали граждане Великобритании Аиша Фрейд и Кит Палмер (сотрудник полиции), американец Курт Кохран.

24 марта стало известно о том, что в больнице скончался 75-летний мужчина, получивший ранения. В результате теракта пострадали более 20 человек.