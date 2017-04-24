Обрушение перекрытий в многоквартирном доме на Урале: Первые подробности

Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM Появились первые данные о том, что могло стать причиной обрушения потолочных перекрытий в многоквартирном доме № 121 по улице Ленина в городе Карпинске Свердловской области. Данные проверки сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент установлено, что обрушение перекрытий произошло между квартирой №5 на втором этаже и квартирой №1 на первом. Выяснилось, что владельцы нижней квартиры проводили ремонт, и на момент обрушения была демонтирована печь, которая являлась опорой. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что ремонтные работы проводились без согласования с управляющей компанией.

Кроме того, возможной причиной обрушения стало намокание стен и несущих конструкций дома, которое произошло в результате ненадлежащего содержания со стороны жителей дома канализационных сетей. Теперь возможность восстановления дома устанавливают эксперты, при этом ранее дом считался пригодным для жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 апреля 2017 года. По счастливой случайности под рухнувшими перекрытиями никто не пострадал, так как на момент инцидента в квартире №1 никто не находился. По данному факту в следственном управлении СКР по Свердловской области была организована доследственная проверка.

Отметим, что на данный момент жильцы дома расселены в квартиры маневренного фонда городского округа, а прокуратура потребовала от городской администрации и управляющей компании принять меры по восстановлению прав на благоприятные условия проживания жильцов. Прокурорская проверка продолжается, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Капремонта не дождался: На Урале в жилом доме рухнули перекрытия