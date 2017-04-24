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В Подмосковье на трассе столкнулись пять автомобилей

Происшествия

«Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу дорожного движения»

Красногорск, 24 апреля 2017, 07:08 — REGNUM  В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По последним данным, в результате происшествия пострадали 2 человека. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, в районе 60 км федеральной трассы М-10 «Россия».

«Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу дорожного движения, — говорится в сообщении. — В результате аварии столкнулось пять автомашин».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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