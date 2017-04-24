В Подмосковье на трассе столкнулись пять автомобилей

Красногорск, , 07:08 — REGNUM В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По последним данным, в результате происшествия пострадали 2 человека. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, в районе 60 км федеральной трассы М-10 «Россия».

«Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу дорожного движения, — говорится в сообщении. — В результате аварии столкнулось пять автомашин».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.