Тело сбитого электричкой мужчины обнаружено на станции Выхино в Москве

Москва, , 04:55 — REGNUM

Молодой мужчина был насмерть сбит электропоездом, следовавшим по Казанскому направлению Московской железной дороги. Его тело было обнаружено в районе станции Выхино, сообщает 24 апреля ТАСС со ссылкой на сообщение управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом», — сообщили в управлении.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.