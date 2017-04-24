Тело сбитого электричкой мужчины обнаружено на станции Выхино в Москве
Выясняются обстоятельства трагического инцидента
Москва, 24 апреля 2017, 04:55 — REGNUM
Молодой мужчина был насмерть сбит электропоездом, следовавшим по Казанскому направлению Московской железной дороги. Его тело было обнаружено в районе станции Выхино, сообщает 24 апреля ТАСС со ссылкой на сообщение управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом», — сообщили в управлении.
К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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