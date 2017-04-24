При пожаре в Нью-Йорке погибли пятеро, включая троих детей

Нью-Йорк, США, , 04:42 — REGNUM

При пожаре в жилом доме в нью-йоркском Queens Village погибли пятеро человек, в том числе трое детей. Об этом 23 апреля сообщает New York Daily News со ссылкой на сообщение местных властей.

Мощный пожар вспыхнул в районе Queens Village в Нью-Йорке во второй половине дня воскресенья, сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил около 14:30.

К моменту прибытия пожарных бригад все здание уже было объято огнем, и вскоре пламя перекинулось на соседнее здание.

Женщина 46 лет, спасаясь от огня, прыгнула из окна второго этажа.

Справиться с пожаром удалось лишь к вечеру. На месте пожара было обнаружено пять тел погибших, в том числе трое детей двух, девяти и четырнадцати лет.

«Эти дома были построены 97 лет назад, — сообщил комиссар пожарной бригады Даниэль Штельцер. — Это деревянные каркасные дома, и они горят быстро».

По словам мэра Нью-Йорка Била де Блазио, пока не ясно, что стало причиной возгорания. Градоначальник пояснил, что это был самый крупный пожар в городе за последние два года.