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Камчатка простится с убитым в Хабаровске сотрудником ФСБ

Происшествия

Яков Хасанов родом с Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2017, 04:10 — REGNUM  В Петропавловске-Камчатском в среду, 26 апреля, состоится прощание со старшим лейтенантом ФСБ Яковом Хасановым, который был застрелен 17-летним подростком в пятницу, 21 апреля, в управлении ФСБ по Хабаровскому краю. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, родители 25-летнего погибшего, живущие на Камчатке, пожелали похоронить сына на малой родине.

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Прощание с Хасановым запланировано на среду, 26 апреля,. В этот же день его проводят в последний путь. Он жил и учился на Камчатке до окончания школы, а потом поступил в Хабаровский пограничный институт ФСБ, после окончания которого попал по распределению в УФСБ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, Яков Хасанов стал первой жертвой подростка неонацистских взглядов, который 21 апреля зашел в приемную УФСБ и начал стрелять. На его счете две жизни — старший лейтенант и переводчик, которые находились в помещении. Еще один посетитель тяжело ранен, а сам нападавший — убит.

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