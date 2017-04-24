Камчатка простится с убитым в Хабаровске сотрудником ФСБ

Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в среду, 26 апреля, состоится прощание со старшим лейтенантом ФСБ Яковом Хасановым, который был застрелен 17-летним подростком в пятницу, 21 апреля, в управлении ФСБ по Хабаровскому краю. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, родители 25-летнего погибшего, живущие на Камчатке, пожелали похоронить сына на малой родине.

Читайте также: В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ

Прощание с Хасановым запланировано на среду, 26 апреля,. В этот же день его проводят в последний путь. Он жил и учился на Камчатке до окончания школы, а потом поступил в Хабаровский пограничный институт ФСБ, после окончания которого попал по распределению в УФСБ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, Яков Хасанов стал первой жертвой подростка неонацистских взглядов, который 21 апреля зашел в приемную УФСБ и начал стрелять. На его счете две жизни — старший лейтенант и переводчик, которые находились в помещении. Еще один посетитель тяжело ранен, а сам нападавший — убит.