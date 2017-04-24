В Колумбии из плена повстанцев сбежал гражданин России

Богота, , 03:13 — REGNUM Мужчина, имеющий одновременно гражданство и России, и Армении сбежал из плена повстанцев в Колумбии. Как сообщается в заявлении повстанческой группировки Армии национального освобождения (АНО), пленный открыл огонь по конвоирам из их же оружия.

Этот инцидент произошел в департаменте Чоко, причем еще в среду, 19 апреля. Однако о случившемся представители АНО сообщили только в воскресенье, 23 апреля. Отмечается, что сбежавшего зовут Арсен (Левон) Восканян.

В АНО пояснили, что в ноябре 2016 года Восканян занимался в джунглях Колумбии ловлей ядовитых лягушек. Тогда он и был похищен повстанцами. Позднее российское посольство при посредничестве Красного креста выступило с требованием освободить Восканяна.

Из заявления повстанческой группировки известно, что заложника готовили к освобождению. Во время перевозки, мужчина смог вырвать у конвоира оружие и открыл огонь по повстанцам.

Ранения получили пять охранников, а также сам Восканян. После произошедшего мужчина скрылся.

Подразделения АНО ушли с места происшествия вместе с раненными. Где сейчас находится пленный, которого готовили к освобождению, пока неизвестно, говорится в заявлении повстанцев. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

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