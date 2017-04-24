Режим ЧС объявлен в двух регионах Северной Осетии

Владикавказ, , 03:02 — REGNUM

Спасатели, пожарные и коммунальные службы Северной Осетии устраняют последствия обрушившегося накануне на республику шквального ветра. В двух муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 23 апреля управление МЧС по региону.

Последствия обрушившегося на республику урагана устраняют более 500 человек. Результаты разгула стихии устраняют девять аварийных бригад и 97 единиц техники.

Из-за повреждения линий электропередач без электричества остались жители сел Дачное, Куртат, Октябрьское, Дангарон, Тарское и Камбилеевское Пригородного района республики. По этой же причине не работают две снабжающие водой Владикавказ скважины.

Только к 19:00 воскресенья, 23 апреля, на горячую линию МЧС поступило более 700 обращений граждан. Информации о пострадавших не поступало.

Специально созданная комиссия по подсчету нанесенного стихией ущерба начнет свою работу в понедельник, 24 апреля.