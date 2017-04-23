Обвал в челябинской шахте: «Делом займутся лучшие следователи»

Пласт, Челябинская область, , 21:15 — REGNUM В Челябинской области из шахты «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» извлечено тело одного горняка, погибшего в результате обрушения горной породы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Также на поверхность извлечён выживший горняк. Он направлен в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Тело ещё одного горняка пока остаётся внутри. Чтобы его извлечь, необходимо разобрать около 10 метров завалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля двое рабочих шахты погибли. Трагедия произошла в результате обвала горной породы.

Уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. Его расследуют самые опытные следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил тщательно выяснить все обстоятельства трагедии.

Свою проверку ведёт и прокуратура. По данным ведомства, 28-летний выживший рабочий получил травмы нижних конечностей. Его извлекли на поверхность в тяжёлом состоянии.

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