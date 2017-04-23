СКР возбудил дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Биробиджане

Биробиджан, , 20:52 — REGNUM По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Биробиджане возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает в воскресенье, 23 апреля, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Еврейской автономной области.

«21 апреля неустановленные лица, находясь на участке местности у дома 22 «а» по ул. Комбайностроителей в г. Биробиджан, с целью воспрепятствования законной деятельности и применения насилия, опасного для жизни и здоровья, применили насилие в отношении сотрудников СОБР Отдела Росгвардии РФ по ЕАО, а также к иным сотрудникам правоохранительных органов, выполнявшим совместно с ними свои должностные обязанности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии и правоохранители осуществляли сопровождение следственного действия — «обыска в жилище по вышеуказанному адресу».

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.