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Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США

Происшествия

Подрыв наблюдателей ОБСЕ –подробности

Миссия ОБСЕ
Aleksandr Sirota
Миссия ОБСЕ

Луганск, 23 апреля 2017, 20:38 — REGNUM  23 апреля около 12.15 на территории Луганской народной республики неизвестные подорвали группу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая двигалась недалеко от села Пришиб Славяносербского района.

Предварительная оценка происходящего — террористический акт, совершенный при помощи заложенного на пути следования автомобиля ОБСЕ фугасного заряда. Террористический акт, который был осуществлен около села Пришиб, уверены в МГБ ЛНР, разработан с стенах СБУ и реализован силами диверсантов ВСУ.

Представители миссии уже заявили, что собираются тщательно расследовать инцидент и определить виновных. Украинская сторона поспешила первой высказать соболезнование родственникам погибшего наблюдателя СММ ОБСЕ.

Стало известно, что убитый диверсантами наблюдатель мониторинговой миссии является гражданином США. Представители ОБСЕ были предупреждены о том, что Украина готовит диверсии, но почему-то отклонились от главной дороги, где была гарантия их безопасного проезда. Ее обеспечивали армейцы ЛНР. Машины пошли по проселочным дорогам, вероятно, чтобы сократить путь.

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил: «В непосредственной близости от места трагедии слышны разрывы снарядов. Их было уже порядка десяти».

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