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Активистки Femen пытались прорваться на избирательный участок во Франции

Происшествия

Не получилось

Фемен
Иллюстрация: FEMEN Women's Movement
Фемен

Париж, 23 апреля 2017, 15:17 — REGNUM  Две полуголые женщины, заявившие, что являются активистками движения Femen, были задержаны французской полицией при попытке ворваться на избирательный участков в местечке Энен-Бомон, где утром 23 апреля 2017 года проголосовала кандидат на пост президента Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Как сообщают французские СМИ, на головах нескольких женщин, пытавшихся прорваться на участок, были надеты маски мировых лидеров, а на телах были написаны слова: «Team Marine» («Команда Марин»).

Двое из них были задержаны полицией.

Стоит отметить, что так называемое движение Femen давно выступает против Ле Пен и её «Национального фронта», что довольно странно, ведь она женщина-политик.

Примечательно, что как такового движения Femen не существует с 2015 года, о чем ранее заявила одна из основательниц этой сомнительной организации Яна Жданова (Украина).

«Закончили мы так же, как все классические женские феминистические организации: все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить «а мы круче», «нет, я круче, я лидер», — рассказала Жданова журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов.

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