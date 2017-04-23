Два гражданина России погибли во Французской Полинезии

Папеэте, Франция, , 14:53 — REGNUM Два гражданина Российской Федерации, занимавшиеся дайвингом во Французской Полинезии, погибли при погружении. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Сообщается, инцидент произошел 22 апреля. Российские дайверы занимались обследованием большой подводной пещеры, расположенной на глубине в 60 метров у атолла Аэ (острова Туамоту). Вместе с ними погиб ещё один аквалангист француз-инструктор.

Тела всех троих до сих пор не удалось поднять на поверхность — они находятся в подводной пещере.

Местные власти назвали имена погибших граждан России — это Алексей Зыкин, преподававший математику в Университете Французской Полинезии и его супруга Татьяна Макарова.

Посольство Российской Федерации во Франции пока не располагает данными о гибели российский граждан во Французской Полинезии.

«Мы проверяем появившуюся в СМИ информацию о гибели россиян», — сказал представитель посольства.