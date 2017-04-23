Два избирательных участка во Франции были временно закрыты

Париж, , 13:33 — REGNUM Во французском городе Безансон на востоке страны были эвакуированы и временно закрыты два избирательных участка. Об этом сегодня, 23 апреля, пишет издание France bleu.

Сообщается, что сразу два избирательных участка № 410 и №411 в городе Безансон были эвакуированы и закрыты для голосования, после того, как полиция обнаружила рядом с ними подозрительный автомобиль.

Стражи порядка временно оцепили периметр вокруг подозрительной машины.

В результате проверки ничего подозрительного обнаружено не было.

Избирательные участки возобновили свою работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня во Франции проходит первый тур выборов президента республики.

Избирательные участки будут работать до 19:00 (20:00 мск) и до 20:00 (21:00 мск) в крупных городах.