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Мужчина, распыливший ядовитое вещество в лондонском клубе, задержан

Происшествия

Ему предъявлены обвинения

Задержание
Иллюстрация: Revda-info.ru
Задержание

Лондон, 23 апреля 2017, 13:03 — REGNUM  Лондонская полиция задержала злоумышленника, который распылил ядовитое вещество в одном и клубов британской столицы. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Напомним, 17 апреля в одном из клубов Лондона неизвестный распылил некое ядовитое вещество. Из заведения были эвакуированы порядка 600 посетителей.

По меньшей мере девять человек были доставлены в больницу. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, лондонской полиции удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 25-летний Артур Коллинз. Его арестовали в городе Рашден в графстве Нортгемптоншир вечером 22 апреля.

Коллинзу были предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Также сообщается, что ранее были арестованы ещё три человека. Двоих вскоре освободили, а третьему также были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших от ядовитого вещества в баре Лондона достигло 12

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