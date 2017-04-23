Калужские коммерсанты отделались штрафом за нанесенный вред экологии

Калуга, , 12:46 — REGNUM Калужское предприятие ООО «Гольмар-ГРУПП+» производит сброс сточных вод с производственной площадки в безымянный ручей, левый приток реки Дырочная. Сточные воды имеют серый оттенок и характерный гнилостный запах. Об этом 23 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жуковского района Калужской области Вероника Володина.

По ее словам, предприятие грубо нарушает условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами, а также несвоевременно предоставляет сведения по налогу на добычу подземных вод и их объемам.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Гольмар ГРУПП+» и ее генерального директора дела об административном правонарушении, а управление Росприроднадзора по Калужской области оштрафовало коммерсантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города Белоусово Жуковского района обратились с коллективной жалобой к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову.

Выяснялось, что в реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний. По словам белоусовцев, воду из чистой когда-то реки теперь нельзя ни то что пить, а даже просто находиться с ней рядом — такой зловонный запах она источает.