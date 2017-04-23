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Певицу Лолиту Милявскую не пустилил к больной дочери на Украину

Происшествия

Певице запрещен въезд в страну из-за того, что она побывала в Крыму

Лолита Милявская
IraNata
Лолита Милявская

Конотоп, Украина, 23 апреля 2017, 12:41 — REGNUM  Российскую певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом сама исполнительница сообщила на своей странице в Facebook сегодня, 23 апреля.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребёнка, который заболел, потому что мне запрещён въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», — сообщила Милявская в короткой видеозаписи, которую разместила на своей странице в Facebook.

Певица пояснила, что её теперь запрещен въезд на Украину из-за того, что она в 2015 году посещала Крым.

Стоит отметить, что Милявская является уроженкой Украины. В Киеве живет её мать и дочь Ева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти продолжают считать Крым своей территорией и не признают результаты референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году после государственного переворота в Киеве.

Тогда крымчане, несогласные с насильственным захватом власти в Киеве, провели референдум, по результатам которого Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав Российской Федерации.

Тем не менее, Украина требует, чтобы все те, кто въезжает на территорию Крыма, делали это исключительно через украинскую территорию и по специальному разрешению. Если же въезд на территорию Крыма был осуществлен через территорию России (самолетом или через Керченскую паромную переправу), то украинские власти могут запретить такому путешественнику въезжать на территорию Украины.

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