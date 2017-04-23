Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован
Никто не пострадал
Санкт-Петербург, 23 апреля 2017, 10:30 — REGNUM ожар в административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полностью потушен. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербурга.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в доме №86 по улице Морская. С огнем боролись 45 спасателей при 12 единицах техники. Огонь полыхал на площади в 100 квадратных метров.
На данный момент возгорание полностью ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.
Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован
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