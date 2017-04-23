При обрушении породы на шахте под Челябинском погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
Челябинск, 23 апреля 2017, 10:23 — REGNUM На золотом руднике в Челябинской области произошло обрушение — погибли двое шахтеров. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК HA по Челябинской области.
Обрушение произошло на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний».
По предварительным данным, при обвале породы в шахте смертельные травмы получили двое рабочих. Ещё один шахтер доставлен с травмами в больницу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
Уустанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.
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