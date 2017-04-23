Женщина-водитель испортила 11 автомобилей во Владивостоке

Владивосток, , 10:03 — REGNUM Во Владивостоке женщина-водитель умудрилась повредить 11 автомобилей из-за кошки. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают местные СМИ.

22-летняя жительница Владивостока находясь за рулем легкового автомобиля Mersedes, двигалась со скоростью 60−70 км/ч с Некрасовской улицы в стороны кольца «Инструментального завода». В районе Дома культуры железнодорожника ей дорогу перебежала кошка (цвет кошки не уточняется).

Чтобы не задавить животное водитель резко вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Затем она врезалась в припаркованный Renault Koleos, после чего протаранила ещё и Kia Morning.

В результате столкновений у Mersedes отлетело заднее колесо, которое полетело на другие припаркованные автомобили. Летящее колесо повредило восемь машин.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови виновницы ДТП находится в пределах допустимого.