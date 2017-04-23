МЧС: Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован
Данные о жертвах или пострадавших не поступали
Санкт-Петербург, 23 апреля 2017, 08:50 — REGNUM
Пожарным удалось локализовать огонь в горящем административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщается, что спасатели локализовали пожар в административном здании, расположенном по адресу: Морская улица, 86.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелось административное здание. Огонь полыхал на площади в 100 квадратных метров.
Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №1БИС.
В тушении пожара задействованы 45 спасателей при 12 единицах техники.
Данных о жертвах или пострадавших нет.
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