МЧС: Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован

Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM

Пожарным удалось локализовать огонь в горящем административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что спасатели локализовали пожар в административном здании, расположенном по адресу: Морская улица, 86.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга загорелось административное здание. Огонь полыхал на площади в 100 квадратных метров.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №1БИС.

В тушении пожара задействованы 45 спасателей при 12 единицах техники.

Данных о жертвах или пострадавших нет.

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