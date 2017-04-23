При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана

Хабаровск, , 07:39 — REGNUM

Посетитель, который погиб при нападении на приемную Федеральной службы безопасности в Хабаровске, был гражданином Узбекистана. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил почетный консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзобаев.

Он сообщил, что вторым погибшим при нападении на приемную ФСБ оказался гражданин Узбекистана. В ближайшее время его тело будет отправлено на родину. Консула Узбекистана в Хабаровске нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля местный житель Антон Конев, который принадлежит к неонацистской группе, совершил нападение на приемную регионального управления спецслужбы. Перед нападение он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета, при этом был убит инструктор.

В результате нападения погибли двое — сотрудник ФСБ и один посетитель, который оказался гражданином Узбекистана. Ещё один человек получил ранения. Нападавший был ликвидирован другими сотрудниками спецслужбы.

«Погибший был гражданином Узбекистана, его тело сегодня отправили на родину. Он был холост, семьи у него в Хабаровске не было», — сообщил Мырзобаев.