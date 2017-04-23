Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили
За сейсмособытием последовала серия афтерштоков магнитудой 4,8-4,9
Вальпараисо, Чили, 23 апреля 2017, 07:10 — REGNUM
Мощное землетрясение произошло у берегов Чили 22 апреля. Его магнитуда составила 5,9 единицы, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 23:36 (05:36 мск 23 апреля) на расстоянии 42 км от прибрежного чилийского города Вальпараисо, численность населения которого составляет более 284 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Как стало известно, в течение 20 минут после основного точка последовала серия из четырех афтерштоков, магнитуда которых колебалась от 4,8 до 4,9 единицы. Очаги повторных колебаний фиксировались на глубине от 5 до 21 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует. Об угрозе цунами не сообщалось.
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