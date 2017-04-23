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Экстренную посадку в Астрахани совершил борт, следовавший в Гоа из Москвы

Происшествия

Поломка произошла в небе над Казахстаном

Астрахань, 23 апреля 2017, 06:20 — REGNUM  

Лайнер, выполнявший международный рейс «Москва — Гоа», совершил вынужденную посадку в международном аэропорту города Астрахани. Об этом 23 апреля сообщает астраханский новостной портал KaspyInfo.Ru.

Как стало известно, поломка на борту лайнера произошла спустя 1,5 часа полета во воздушном пространстве Казахстана. Экипаж корабля принял решение о возврате судна в ближайший российский воздушный порт в Астрахани.

Самолет с 200 пассажирами на борту приземлился в астраханском аэропорту около 22:00. До утра 23 апреля приземлившиеся не имели никакой информации о продолжении полета. К 07:00 было объявлено о вылете запасного борта из московского аэропорта Шереметьево.

Согласно данным электронного табло аэропорта, вылет в индийскую провинцию запланирован на 09:30.

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