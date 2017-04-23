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На севере Мексики вспыхнули беспорядки после убийства наркоторговца

Происшествия

Бандиты блокируют дороги и поджигают здания

Мехико, 23 апреля 2017, 04:52 — REGNUM  Жители мексиканского города Райноса, штат Тамаулипас, боятся выходить на улицы из-за беспорядков, начавшихся после убийства нескольких главарей наркокартелей, сообщает 22 апреля мексиканская газета El Debate.

В городе зафиксировано 32 случая блокирования дорог и 40 поджогов, в том числе 11 поджогов торговых павильонов, 18 случаев поджогов автомобилей и 11 поджогов пустырей.

Беспорядки в городе были вызваны убийствами наркоторговцев Лоэза Хулиана Мануэля известного под псевдонимом Салинас Эль команданте Торо, и Франсиско Карреона по прозвищу Панчо. Оба убитых преступника находились в федеральном розыске.

Местные власти призвали жителей не покидать свои дома до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется. Жителям соседних регионов настоятельно не рекомендуется посещать Райносу.

Пользователи выкладывают в социальные сети фото и видео материалы, свидетельствующие о масштабных погромах и разрушениях.

В приграничном к территории США штате Тамаулипас ведется наиболее непримиримая война между различными кланами наркоторговцев за право контроля поставок наркотиков в США.

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