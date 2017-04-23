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Краматорские школьники нашли на пришкольном участке коробку с гранатами

Происшествия

Ребенком было обнаружено семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1

Краматорск, Украина, 23 апреля 2017, 04:17 — REGNUM  Семилетний ребенок, игравший с друзьями на пришкольном участке города Краматорска, обнаружил ящик с гранатами, сообщает 22 апреля пресс-служба Национальной полиции по Донецкой области Украины.

Сообщение об опасной находке поступило от матери ребенка, 34-летней жительницы Краматорска. По словам женщины, ее сын нашел предметы, похожие на гранаты.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1. Выяснилось, что у снарядов были вывернуты запалы, тем не менее, все они находились в одной коробке и представляли опасность, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте находки работают взрывотехники.

Напомним, населенные пункты Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и некоторые другие находились под контролем народного ополчения Донбасса и входили в состав Донецкой Народной Республики, однако в июле 2014 года отряды ополчения под руководством Игоря Гиркина (Стрелкова) без боя сдали Славянск, а вместе с ним и значительную территорию ДНР украинским силовикам. С тех пор эти территории находятся под контролем Киева.

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