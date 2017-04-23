Более ста человек борются с пожаром на востоке Лондона

Лондон, , 02:58 — REGNUM

Лондонским пожарным не удается локализовать пожар на складе с отходами в восточной части Лондона. На месте пожара уже работают 100 человек и 15 единиц техники, сообщает 22 апреля британский таблоид Daily Star.

Возгорание одноэтажного здания, где складировано около ста тонн смешанных отходов и оборудования, произошло около 18:00 в субботу, 22 апреля. Огнем оказалось объято более половины здания.

Для ликвидации пожара в район Дагенхэм стянуты пожарные бригады близлежащих районов. Ожидается, что огнеборцам придется сдерживать пламя на протяжении всей ночи.

Очевидцы сообщают об огромных струях черного дыма, видных за несколько километров от места пожара.

Пока не известно, что могло стать причиной возгорания.