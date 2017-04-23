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Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуируют из-за подозрительной машины

Происшествия

Это произошло во время голосования в первом туре выборов президента Франции

Нью-Йорк, США, 23 апреля 2017, 01:44 — REGNUM  В Нью-Йорке возле генерального консульства Франции проводят эвакуацию. Виной всему — подозрительный автомобиль. В связи с этим голосование приостановлено. Об этом вечером в субботу, 22 апреля, сообщил французский телеканал CNews.

В то же время в Twitter французского консульства появилось сообщение о том, что проведение голосования в настоящее время приостановлено. Однако причина, по которой это произошло, не уточняется.

Напомним, что в воскресенье, 23 апреля, в 9:00 по московскому времени начнется голосования в первом туре выборов президента Франции.

Избирательные участки за границей Франции открылись в субботу в США и Канаде. Ранее сообщалось в Монреале был открыт всего один избирательный участок, из-за чего выстроилась двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде. В результате люди были вынуждены ждать своей очереди проголосовать по два-три часа.

Читайте развитие сюжета: После эвакуации в генконсульстве Франции возобновили голосование

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