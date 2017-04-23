При сходе лавины в Румынии погибли двое подростков
ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в горах национального парка Ретезат
Бухарест, 22 апреля 2017, 23:38 — REGNUM На западе Румынии в результате схода снежной лавины погибли двое подростков. Об этом передает агентство Associated Press.
ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в горах национального парка Ретезат, который находится в 350 км от Бухареста.
«Двое подростков погибли в результате схода снежной лавины на западе Румынии», — говорится в сообщении.
Трое других участников группы, которые также попали под лавину, не пострадали.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
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ЧП в горах
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