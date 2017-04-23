При сходе лавины в Румынии погибли двое подростков

Бухарест, , 23:38 — REGNUM На западе Румынии в результате схода снежной лавины погибли двое подростков. Об этом передает агентство Associated Press.

ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в горах национального парка Ретезат, который находится в 350 км от Бухареста.

«Двое подростков погибли в результате схода снежной лавины на западе Румынии», — говорится в сообщении.

Трое других участников группы, которые также попали под лавину, не пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.