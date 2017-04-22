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В Москве иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком

Происшествия

Авария произошла в субботу, 22 апреля, на Новокуркинском шоссе, около д. 14

Авария
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Авария

Москва, 22 апреля 2017, 22:55 — REGNUM  В Москве произошло ДТП с участием иномарки и асфальтоукладчика. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 22 апреля, на Новокуркинском шоссе, около д. 14. По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека.

«На Новокуркинском шоссе, около д. 14 столкнулась иномарка, по предварительным данным, с асфальтоукладчиком, — сказал источник. — В результате аварии пострадали два человека».

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

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