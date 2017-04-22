В Москве иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком
Авария произошла в субботу, 22 апреля, на Новокуркинском шоссе, около д. 14
Москва, 22 апреля 2017, 22:55 — REGNUM В Москве произошло ДТП с участием иномарки и асфальтоукладчика. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Авария произошла в субботу, 22 апреля, на Новокуркинском шоссе, около д. 14. По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека.
«На Новокуркинском шоссе, около д. 14 столкнулась иномарка, по предварительным данным, с асфальтоукладчиком, — сказал источник. — В результате аварии пострадали два человека».
В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП.
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Дорожно-транспортные происшествия
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