Возбуждено дело по факту убийства военного РФ в Армении

Ереван, , 22:39 — REGNUM По факту убийства 21-летнего российского военнослужащего в армянском городе Гюмри возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает Sputnik, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

«Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 104 Уголовного кодекса (убийство)», — говорится в сообщении.

Личность убитого установлена, им оказался военнослужащий-контрактник 102-й российской военной базы Дмитрий Ялпаев. Подозреваемый в совершении данного преступления, задержанный по «горячим следам» в городе Гюмри, в ближайшее время должен быть направлен на психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины в форме российского военнослужащего было обнаружено возле магазина на Курской площади в армянском городе Гюмри 22 апреля. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.

Минобороны РФ официально подтвердило гибель российского военного в Армении.

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