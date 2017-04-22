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В Ставрополе стройэкспертиза установит причины срыва крыши с пятиэтажки

Происшествия

Завтра ветер на Ставрополье ослабнет

В Ставрополе ветром сорвало кровлю с пятиэтажки
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Ставрополя
В Ставрополе ветром сорвало кровлю с пятиэтажки

Ставрополь, 22 апреля 2017, 22:39 — REGNUM  В Ставрополе строительная экспертиза установит причины срыва крыши с пятиэтажного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. Результаты экспертизы и восстановление кровли городской глава взял под личный контроль.

Восстановлением крыши, послен того, как ее сорвало ветром занялся застройщик дома — компания ООО «Стройград». До этого момента силами управляющей компании поврежденные зоны крыши накрыли плотным полиэтиленом для того, чтобы дождь и снежная крупа не залили верхние этажи.

ООО «Стройград» обещает восстановить кровлю и провести гидроизоляцию уцелевшей части в кратчайшие сроки. Глава города Андрей Джатдоев взял ситуацию под контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе шквалистый ветер до 25 метров в секунду снес часть кровли с пятиэтажного дома по адресу улица Пригородная 235/2. Никто из людей не пострадал, но повреждены восемь стоявших у дома автомобилей. По данным МЧС, поврежденных автомобилей 10.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, ЧП произошло 22 апреля в 12:20. Повреждена часть кровли размером 15×30 метров. К 18:30 строители закрепили оставшуюся кровлю и накрыли дыру плёнкой.

В МЧС также отметили, что расселение жильцов не запланировано. Угрозы нарушения жизнедеятельности проживающего населения нет.

Отметим также, что для Ставрополья характерны штормовые ветра. Накануне МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды. Помимо сильного дождя с мокрым снегом и порывов западного ветра до 25 м/с, в крае произошли заморозки до — 2º.

Завтра заморозки сохранятся, но порывы ветра ожидаются слабее, до 18 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ставрополе ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома

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