В Одессе на рынке произошел крупный пожар
В настоящее время выясняются причины возгорания
Одесса, Украина, 22 апреля 2017, 21:48 — REGNUM В Суворовском районе Одессы на рынке произошел крупный пожар. Об этом сообщает местное издание «Таймер».
«В промтоварных рядах рынка «Северный» возник масштабный пожар, — говорится в сообщении. — Вспыхнув в одном из торговых павильонов, пламя быстро распространилось на соседние».
Отмечается, что 11 пожарных машин были привлечены к операции по тушению пожара, площадь которого составила несколько сотен квадратных метров.
«К 19:20 пожар удалось локализовать, а к 20:00 — ликвидировать», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате ЧП пострадали двое сотрудников полиции, которые получили отравление угарным газом.
В настоящее время выясняются причины возгорания.
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