Подозреваемый в убийстве военного РФ в Гюмри психически болен
«Убийство совершено на бытовой почве, подозреваемый уже задержан»
Ереван, 22 апреля 2017, 20:38 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего 102-й российской базы в армянском городе Гюмри, страдает психическими заболеваниями. Об этом, как передает «Первый канал», сообщили в полиции Армении.
«Убийство совершено на бытовой почве, подозреваемый уже задержан, — говорится в сообщении. — Он страдает психическими заболеваниями и из-за своего неадекватного поведения уже проходил по ряду уголовных дел».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в армянском городе Гюмри возле магазина на Курской площади было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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