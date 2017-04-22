В Армении убили российского военнослужащего
В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты
Гюмри, Армения, 22 апреля 2017, 19:44 — REGNUM Тело мужчины в форме российского военнослужащего обнаружили в армянском городе Гюмри. Об этом, как передает Sputnik, сообщил прибывший на место происшествия прокурор Ширакской области Карен Габриелян.
«По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев», — сказал прокурор.
Трагедия произошла в субботу, 22 апреля, возле магазина на Курской площади. По некоторым данным, военный скончался от ножевого ранения, полученного в драке.
Габриелян добавил, что сотрудникам правоохранительных органов по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления.
В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты.
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