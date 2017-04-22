Самолет Boeing-737 совершил экстренную посадку в Перми
«Инцидент произошел всего спустя час после вылета из Москвы»
Пермь, 22 апреля 2017, 19:11 — REGNUM Самолет Boeing-737−800, выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает «МИР 24».
«Инцидент произошел всего спустя час после вылета из Москвы, — говорится в сообщении. — 65-летняя женщина потеряла сознание из-за поднявшегося давления».
По счастливому стечению обстоятельств на борту воздушного судна были медики, которые оказали первую квалифицированную медицинскую помощь пассажирке.
Командир пассажирского самолета принял решение приземлиться в Перми. Бригада скорой помощи, прибывшая в аэропорт, госпитализировала пассажирку.
Другие подробности пока неизвестны.
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