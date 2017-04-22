Станцию московского метро перекрыли из-за подозрительной находки

Москва, , 18:30 — REGNUM Часть платформы станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена перекрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Как передает корреспондент ИА REGNUM с места событий, треть платформы «Южная» оцеплены, доступ пассажиров туда и к южному выходу со станции закрыт. На месте дежурят сотрудники полиции, метрополитена, взрывотехники в снаряжении, врачи.

В центре оцепленной лентой части платформы находится скамейка, а на ней — целлофановый пакет белого цвета. Снаружи у выхода из метро стоят автомобили МЧС и скорой помощи. Движение поездов не приостановлено. На станциях, расположенных за один перегон до «Южной» — «Чертановская» и «Пражская», — пассажиров высаживают из двух вагонов, которые после прибытия поездов на «Южную» оказываются напротив оцепленного участка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в санкт-петербургском метрополитене произошел теракт, унесший жизни 15 человек.