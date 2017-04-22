Водитель Kia Rio сбил троих подростков на тротуаре в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 18:25 — REGNUM В Сочи водитель такси не справился с управлением и сбил троих подростков, которые собирались переходить дорогу. Об этом сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса.

«Водитель таки не справился с управлением и вылетел с проезжей части, — говорится в сообщении. — Kia Rio сначала врезалась в бордюр, а затем автомобиль выбросило на троих подростков».

По некоторым данным, двое пострадавших подростков находятся в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время уточняются подробности происшествия.