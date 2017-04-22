Водитель Kia Rio сбил троих подростков на тротуаре в Сочи
ДТП произошло в субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса
Сочи, Краснодарский край, 22 апреля 2017, 18:25 — REGNUM В Сочи водитель такси не справился с управлением и сбил троих подростков, которые собирались переходить дорогу. Об этом сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло в субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса.
«Водитель таки не справился с управлением и вылетел с проезжей части, — говорится в сообщении. — Kia Rio сначала врезалась в бордюр, а затем автомобиль выбросило на троих подростков».
По некоторым данным, двое пострадавших подростков находятся в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время уточняются подробности происшествия.
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Дорожно-транспортные происшествия
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