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В Калуге дядя на Пасху зарезал племянника и пять дней жил с трупом

Происшествия

Подозреваемый в убийстве мужчина и погибший молодой человек проживали вместе в квартире, своих семей не имели и нигде не работали

Окровавленный нож
Maarten Van Damme
Окровавленный нож

Калуга, 22 апреля 2017, 17:12 — REGNUM  59-летний калужанин подозревается следственными органами в совершении убийства. Об этом 22 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Виталий Гудзь.

По его словам, 16 апреля 2017 года днем подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Энгельса в Калуге, поругался с 26-летним племянником и несколько раз уджарил его ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Между тем, в течение пяти дней мужчина продолжал проживать в квартире, где находилось тело погибшего, а затем, осознав безвыходность ситуации, сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время, по возбужденному уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели из числа соседей, подозреваемый задержан.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемый и погибший проживали в квартире вместе, своих семей не имели и нигде не работали.

Напомним, в 2016 году следственным управлением СКР по Калужской области было раскрыто 66 убийств и 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Раскрываемость убийств в прошлом году увеличилась и достигла 93%. Так, удалось раскрыть такие резонансные преступления, как: совершенное в 2010 году убийство гражданина Князькина, обгоревшие останки которого были обнаружены осенью 2016 года на территории Износковского района и находились в металлической бочке с запаянной крышкой и закопанной в землю; убийство гражданки Персевой, труп которой (с вырезанными органами) был обнаружен на обочине дороги в Боровском районе Калужской области.

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