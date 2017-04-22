СКР возбудил дело после ликвидации боевиков в Ставропольском крае

Ставрополь, , 17:09 — REGNUM По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Кочубеевском районе Ставропольского края возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Инцидент произошел ночью 21 апреля на проселочной автодороге в районе населенного пункта Усть-Невинский.

«Сотрудниками регионального УФСБ России (…) была принята попытка остановить автомобиль «Лада Приора», однако находившиеся там мужчины произвели в них выстрелы из автоматического оружия, и попытались скрыться, — говорится в сообщении. — Ответным огнем двое нападавших были уничтожены».

Личности мужчин, ликвидированных в районе населенного пункта Усть-Невинский, уже установлены. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Ставропольском крае силовики нейтрализовали двух вооруженных бандитов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании.

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