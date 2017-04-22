В Ставропольском крае силовики нейтрализовали двух боевиков
При задержании они оказали вооруженное сопротивление
Ставрополь, 22 апреля 2017, 14:13 — REGNUM
В Ставропольском крае силовики нейтрализовали двух вооруженных бандитов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Сообщается, что двое вооруженных бандитов оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы силовиками.
По данным НАК, эти бандиты планировали совершить убийства религиозных лидеров на Северном Кавказе.
Информация уточняется.
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Антитеррор
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