Неизвестные обстреляли трамвай в Москве

Москва, , 09:57 — REGNUM

В Москве неизвестные вооруженные люди обстреляли трамвай. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улицы Краснобогатырская с улицей Преображенская.

Из легкового автомобиля неизвестные произвели обстрел трамвая, следовавшего по 11-му маршруту. Обстрел повредил стекло трамвая.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Устанавливается, из какой машины велась стрельба.