Неизвестные обстреляли трамвай в Москве
К счастью, никто не пострадал
Москва, 22 апреля 2017, 09:57 — REGNUM
В Москве неизвестные вооруженные люди обстреляли трамвай. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улицы Краснобогатырская с улицей Преображенская.
Из легкового автомобиля неизвестные произвели обстрел трамвая, следовавшего по 11-му маршруту. Обстрел повредил стекло трамвая.
В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Устанавливается, из какой машины велась стрельба.
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