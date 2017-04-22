Число жертв нападения талибов на базу в Афганистане возросло до 140
Все обстоятельства нападения устанавливаются
Мазари-Шариф, Афганистан, 22 апреля 2017, 08:36 — REGNUM
Число жертв нападения на боевиков террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в Мазари-Шарифе на севере Афганистана возросло до 140. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает AFP.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали мечеть и столовую, где находились военнослужащие афганской армии и работники из числа гражданского персонала базы.
Напомним, шесть боевиков, одетых в форму афганской армии, проникли на базу на двух военных машинах, сказав часовым на контроль-пропускном пункте, что в машинах находятся раненые.
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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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