В Иркутске возбуждено дело о гибели младенца от алкогольного отравления
Мать, желая успокоить 4-месячного ребёнка, напоила его водкой
Иркутск, 22 апреля 2017, 07:50 — REGNUM
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца от алкогольного отравления после того, как мать напоила его водкой. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребёнка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении 26-летней женщины возбуждено по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».
Следователями установлено, что у женщины имеется ещё два малолетних ребёнка, в отношении которых она лишена родительских прав. Также известно, что она состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как отметили в Следственном комитете, в ходе расследования уголовного дела «будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления»
Также планируется дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.
Читайте также:
В Оренбурге сотрудница детсада применяла нетрадиционные методы воспитания
В Москве СКР проверит действия матери, давшей ребёнку фаллоимитатор
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.