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В Китае из затопленной шахты спасены шесть горняков

Происшествия

Они просидели под землей четверо суток

Шахта
gexters
Шахта

Пекин, 22 апреля 2017, 07:33 — REGNUM  

Спасательная операция в китайской провинции Шэньси, где шестеро горняков оказались заблокированными в угольной шахте, завершилась благополучно — все шахтеры поднятый на поверхность. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Угольная шахта в провинции Шэньси оказалась затоплена 19 апреля. В момент затопления под землей находились семь горняков. Одному из шахтеров удалось спастись сразу после произошедшего, остальные оказались заблокированными под землей.

К настоящему моменту спасательная операция завершена. Состояние здоровья горняков оценивается как стабильное. Их всех доставили в больницу для осмотра.

Власти расследуют причины затопления шахты.

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